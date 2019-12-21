По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП «Безопасность» вступил в преступный сговор с замминистра экономического развития и торговли Украины. Следователи считают, что они договорились содействовать участию американской компании Gray Fox Logistics в выполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки на Украину «полуавтоматизованой линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП».
«При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет», — говорится в сообщении.
В дальнейшем, как отмечается, директор «Безопасности» на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» на изготовление и поставку на Украину специализированной продукции.
В результате Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от «Артема» предоплату в размере $8,3 миллионов (на время совершения преступления — 579,97 миллионов рублей). Однако к декабрю 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.
Ввиду срыва реализации согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали доказательства для уведомления директору «Безопасности» о госизмене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Поэтому по согласованию с прокурором они сообщили ему об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.
Тем временем Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-заместителя министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллионов гривен (около 8 миллионов рублей).