Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в госизмене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору «Украинского научно-технического и внедренческого центра комплексной защиты информации» (Украинский центр «Безопасность»). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 21 декабря

В Киеве арестовали подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко © commons.wikimedia.org, Korniichuk v

«При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, как отмечается, директор «Безопасности» на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» на изготовление и поставку на Украину специализированной продукции.

В результате Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от «Артема» предоплату в размере $8,3 миллионов (на время совершения преступления — 579,97 миллионов рублей). Однако к декабрю 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Ввиду срыва реализации согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали доказательства для уведомления директору «Безопасности» о госизмене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Поэтому по согласованию с прокурором они сообщили ему об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.

Тем временем Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-заместителя министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллионов гривен (около 8 миллионов рублей).