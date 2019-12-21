Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания поддержал создание нового местного телеканала «Донбасс Онлайн». Об этом член Нацсовета Сергей Костинский сообщил на своей странице в Facebook 21 декабря

Украинский телеканал для Донбасса. Что не так с деньгами и целями © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимир Бородянский заявил, что в бюджете заложены средства на создание украинского информационно-развлекательного телеканала, который вскоре должны запустить в Донбассе, чтобы он конкурировал с российскими каналами.

«Национальный совет поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн", который будет вещать с Бахмутовки, Широкого, Старобельска, Краматорска, Горняка, Волновахи, Мариуполя и т.д.», — написал Костинский.

В конце октября Бородянский говорил, что телеканал для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса начнет свое вещание через три месяца, то есть в январе 2020 года. При этом медиаэксперты недоумевают, зачем создавать новый канал и тратить на него миллиарды гривен, если на Украине уже существует государственный телеканал UATV, который вещает на нескольких языках, в том числе и русском.