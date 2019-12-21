Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время встречи подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности"», — говорится в документе.
Контроль за выполнением указанного решения Зеленский возложил на Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее в СНБО призвали открыть рынок услуг и сервисов в сфере кибербезопасности для частного сектора.