Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении возможностей в сфере кибербезопасности. Соответствующий указ от 20 декабря обнародован на сайте главы государства

Рынок услуг в сфере кибербезопасности нужно открыть для частного сектора — СНБО Украины © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Алексей Данилов и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время встречи подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности"», — говорится в документе.

Контроль за выполнением указанного решения Зеленский возложил на Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в СНБО призвали открыть рынок услуг и сервисов в сфере кибербезопасности для частного сектора.