«Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Большое спасибо нашим партнером», — написал министр.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов, санкции против газопроводов и сумму на «сдерживание России».
При этом издание The Washington Post заявляло, что администрация Трампа якобы требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.