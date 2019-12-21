Предусмотренные в оборонном бюджете США 300 млн военной помощи для Украины дадут Киеву возможность получить летальное вооружение. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк в посте на своей странице в Facebook

Затулин описал, что начнется, если Донбасс вернется на Украину по условиям «Минска» © РИА Новости, Александр Натрускин

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов, санкции против газопроводов и сумму на «сдерживание России».

При этом издание The Washington Post заявляло, что администрация Трампа якобы требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.