Нацполиция Украины открыла 250 уголовных дел в связи с незаконным занятием игорным бизнесом в стране. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа 21 декабря

«Не хотите по правилам — будем по-другому»: Зеленский вычислил проваливших закон об игорном бизнесе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Арсен Аваков заявил, что дал поручение Нацполиции прекратить функционирование всех игорных заведений на Украине до 16:00 (17:00) 20 декабря.

«Всего в государстве прекращена деятельность 5,3 тысяч игорных заведений… Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди изъятого: 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования», — отчитались в Нацполиции.

Приблизительная стоимость изъятого составила 51,3 миллиона гривен (136,9 миллиона рублей), а по фактам занятия игорным бизнесом было открыто 250 уголовных дел.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в стране азартные игры. В сентябре он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять соответствующий законопроект, однако 19 декабря парламент провалил голосование за него.