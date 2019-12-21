Для России главное, не ввязываясь в лобовую гонку вооружений, сдерживать США и поддерживать стратегический баланс. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 21 декабря в беседе с РИА Новости, комментируя военный бюджет Вашингтона на 2020 год

«Если НАТО начнет войну в Черном море, он будет уничтожен» — Коротченко © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, куда были включены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока 2», «Турецкого потока» и военная помощь Украине.

Судя по документу, продолжил военный эксперт, очевиден курс США на конфронтацию и ужесточение политики Вашингтона в отношении России, поскольку этот же бюджет увязывает и санкции против важнейших стратегических энергетических проектов, которые реализует РФ.

«России придется считаться с развитием всех элементов американской военной мощи, что предусматривает подписанный Трампом документ», — констатировал Коротченко.

В то же время, по его мнению, документ несет в себе и положительные моменты, такие как возможность продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), поскольку это будет отвечать не только интересам РФ и США, но всего мира.