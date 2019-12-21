Во время обысков в спортклубе «5 элемент», принадлежащем экс-президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, были обнаружены видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) 21 декабря

Люди в масках и с автоматами ворвались в спортклуб Порошенко в Киеве – фото © Facebook, Гарик Корогодский Игорь Кононенко. Обыски проходили в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, участником которых является бывший президент.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии. Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что к ним встроены линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю», — говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, как сообщил в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов, помимо видеокамер в раздевалках спортклуба была также установлена прослушка.

«Спокойны могут быть лишь те спортсмены, которые уходили из спортклуба, не посещая раздевалку и душ. А у остальных есть небольшая проблема — в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединенные с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках», — написал он.

Политолог Елена Дьяченко, являющаяся клиенткой «5 элемента» возмутилась произошедшим.

«Сегодня узнала от ГБР, что мой спортклуб 15 лет меня незаконно прослушивал и просматривал на спецоборудовании. После такого думаю не только я, но и все клиенты спортклуба переосмыслили и свое там пребывание, и все сказанное в его стенах, в первую очередь, на предмет оценки объемов незаконно собранной клубом персональной информации», — написала она на своей странице в Facebook.

На основе указанных находок детективы начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.