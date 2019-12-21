По его мнению, украинский режим утратил способность управлять демократическими процессами в тот момент, когда начали свергать Виктора Януковича, а имитировать приверженность к нормам демократии он перестал в момент перехода власти от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.
«Следовательно, назревает вопрос о легализации диктатуры. И не случайно Аваков начал шевелиться именно сейчас и демонстрировать свои амбиции. Это не значит, что он всех победит, но у него хорошие шансы», — указал Ищенко.
Если на Украине воцарится откровенная диктатура с террором, добавил политолог, то ни Россия, ни Запад не будет с этим мириться, и они будут решать вопрос с закрытием украинского проекта как можно быстрее.