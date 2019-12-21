Глава МВД Украины Арсен Аваков начал вести активные политические действия именно сейчас, поскольку на сегодняшний момент он является единственным реальным кандидатом в диктаторы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

«Нормандский формат будут закрывать». Ищенко о том, когда завершится украинский кризис © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Виктора Януковича, а имитировать приверженность к нормам демократии он перестал в момент перехода власти от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.

«Следовательно, назревает вопрос о легализации диктатуры. И не случайно Аваков начал шевелиться именно сейчас и демонстрировать свои амбиции. Это не значит, что он всех победит, но у него хорошие шансы», — указал Ищенко.

Если на Украине воцарится откровенная диктатура с террором, добавил политолог, то ни Россия, ни Запад не будет с этим мириться, и они будут решать вопрос с закрытием украинского проекта как можно быстрее.