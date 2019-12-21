США не будут обращать внимание на неприятие правительством Германии санкций против «Северного потока — 2», если это «не приятие» будет лишь на словах. Такое мнение выразил член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков 21 декабря на своей странице в Twitter

«США по-ковбойски решает свои проблемы за счет Европы. Для них мы просто рынок сбыта» — Рар © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета страны на 2020 году, в который включены санкции против компаний, занимающихся строительством «Северного потока 2» и «Турецкого потока», а также выделение на сдерживание России $734 млн.

Более того, напомнил сенатор, США требуют от компаний, занятых в проекте строительства газопровода, немедленно прекратить работы, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «не принимает» эти санкции.

«Меркель заявила о неприятии этих санкций. Остаётся понять, как именно она их «не примет». Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания», — констатировал Пушков.

Пока все ограничилось тем, что глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудил со своим американским коллегой Майком Помпео «решительное противодействие США строительству Северного потока-2», и обсуждениями, на его взгляд, все и закончится, добавил парламентарий.