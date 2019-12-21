«Когда договорятся и решат, тогда, в общем-то, проблема решается быстро. Но сам процесс переговоров и согласования позиции может длиться достаточно долго», — пояснил эксперт.
После прошедшего нормандского саммита, продолжил политолог, и Москва, и Европа сошлись во мнении, что «нормандский формат» нужно закрывать без особых почестей, если Украина не будет двигаться в сторону выполнения Минских соглашений.
«У Украины остается мелкий шанс на выполнение так называемого домашнего задания на следующую встречу. Если это произойдет, то ей так и будут нарезать от встречи к встречи домашние задания, чтобы она потихоньку их выполняла», — прогнозирует Ищенко.
Но, по его мнению, в такие перспективы никто не верит, о чем, в частности, свидетельствует утечка с собрания Союза Добровольцев Донбасса, чьи представители заявляют о приезде помощника президента РФ Владислава Суркова, который фактически пообещал «не сдать Донбасс».
Решение о том, чтобы перестать поддерживать Украину, уже принято: Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель это не обсуждали, они просто посмотрели друг другу в глаза, и все поняли, резюмировал специалист.