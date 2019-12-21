Время для Украины в любом случае ускоряется. Тот кризис, который переживает сегодня страна, не в состоянии решить внутренние силы. А захотят ли его решать внешние игроки это большой вопрос. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

«Ищенко о главном»: земельные протесты, убийство Шеремета, закон о децентрализации ©

После прошедшего нормандского саммита, продолжил политолог, и Москва, и Европа сошлись во мнении, что «нормандский формат» нужно закрывать без особых почестей, если Украина не будет двигаться в сторону выполнения Минских соглашений.

«У Украины остается мелкий шанс на выполнение так называемого домашнего задания на следующую встречу. Если это произойдет, то ей так и будут нарезать от встречи к встречи домашние задания, чтобы она потихоньку их выполняла», — прогнозирует Ищенко.

Но, по его мнению, в такие перспективы никто не верит, о чем, в частности, свидетельствует утечка с собрания Союза Добровольцев Донбасса, чьи представители заявляют о приезде помощника президента РФ Владислава Суркова, который фактически пообещал «не сдать Донбасс».

Решение о том, чтобы перестать поддерживать Украину, уже принято: Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель это не обсуждали, они просто посмотрели друг другу в глаза, и все поняли, резюмировал специалист.