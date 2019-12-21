Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «лучшим предновогодним подарком» принятие США оборонного бюджета на 2020 год, включающего санкции против «Северного потока-2». Он сказал об этом на своей странице в Facebook 21 декабря

«Скоро потребуют перестать дышать»: Захарова о санкциях США против «Северного потока-2» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев, приложив скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения Allseas.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.