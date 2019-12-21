Раннее Минфин США сообщил, что американские санкции, введенные против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу. В ответ на это компания Allseas, прокладывающая газопровод, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений по вопросу применения санкций.
«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев, приложив скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения Allseas.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.