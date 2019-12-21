По его словам, снег выгрузили под Аркой дружбы народов, где 21-22 декабря состоятся соревнования сноубордистов в рамках проекта Дабл Трипл Snow Fest, который победил в конкурсе на общественный бюджет Киева. Под Аркой уже установлена горка высотой в пятиэтажный дом, который покроют слоем снега.
Барабашко рассказал, что с гор в Киев снег везли пятью КАМАЗами, а чтобы он не растаял, его плотно накрыли тентом.
«Мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но будет температура +10 — отнюдь. При такой температуре даже пушки не дают результата… Конечно, еще год назад я бы рассмеялся в лицо, если бы кто-то сказал, что мы в Киев в декабре будем везти фурами снег», — написал он.
В середине декабря в Киев действительно пришло аномальное тепло, которое бьет все рекорды. По словам директора «Укргидрометцентра» Николая Кульбида, изменения климата на Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов, результатом чего являются резкие потепления в холодный период года и внезапные похолодание в теплый.