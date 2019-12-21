В пятницу, 20 декабря, в Киев с трасс горнолыжного курорта «Буковель» в Карпатах привезли более 130 тонн снега ввиду отсутствия его в столице. Об этом один из организаторов соревнований сноубордистов Александр Барабошко сообщил на своей странице в Facebook

В Киев свозят снег со всей Украины для гигантского сноупарка © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Барабашко рассказал, что с гор в Киев снег везли пятью КАМАЗами, а чтобы он не растаял, его плотно накрыли тентом.

«Мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но будет температура +10 — отнюдь. При такой температуре даже пушки не дают результата… Конечно, еще год назад я бы рассмеялся в лицо, если бы кто-то сказал, что мы в Киев в декабре будем везти фурами снег», — написал он.

В середине декабря в Киев действительно пришло аномальное тепло, которое бьет все рекорды. По словам директора «Укргидрометцентра» Николая Кульбида, изменения климата на Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов, результатом чего являются резкие потепления в холодный период года и внезапные похолодание в теплый.