Специалисты из министерства регионального развития Украины подготовили проект, что после возвращения Донбасса в состав страны его жители должны будут погасить разницу между тарифами на услуги ЖКХ, которые сейчас действуют в ДНР/ЛНР и в Киеве. Об этом рассказала зампред Общественной палаты ДНР Анна Ревякина 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Ревякина предположила, как дальше будет вести себя Зеленский в вопросе Донбасса © РИА Новости, Владимир Трефилов

То же самое, по ее словам, будет проводиться в части возврата задолженностей финансовым учреждениям, и украинский премьер Алексей Гончарук уже говорил о более 50 млрд гривен проблемных задолженностей в банковской сфере.

«Так что если состоится реинтеграция, об этом тоже надо будет думать. Потому что банки потребуют вернуть все долги по непогашенным кредитам. Да, в разрезе политических решений это не так важно, но для народа Донбасса это невероятно важный момент», — заключила Ревякина.

Общественный деятель также напомнила, что на Украине был принят закон о языке, в соответствии с которым обучаться в школах на русском языке будет фактически невозможно.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру