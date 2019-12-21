«То есть перерасчет будет проводиться за все пять лет. Мы знаем, что есть колоссальная разница между коммуналкой на территории Украины и коммуналкой на территории республик», — пояснила она.
То же самое, по ее словам, будет проводиться в части возврата задолженностей финансовым учреждениям, и украинский премьер Алексей Гончарук уже говорил о более 50 млрд гривен проблемных задолженностей в банковской сфере.
«Так что если состоится реинтеграция, об этом тоже надо будет думать. Потому что банки потребуют вернуть все долги по непогашенным кредитам. Да, в разрезе политических решений это не так важно, но для народа Донбасса это невероятно важный момент», — заключила Ревякина.
Общественный деятель также напомнила, что на Украине был принят закон о языке, в соответствии с которым обучаться в школах на русском языке будет фактически невозможно.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру