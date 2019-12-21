Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в области 21 декабря

Полиция считает, что пожар в Одесском колледже случился не из-за поджога © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк назначен полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что стало причиной пожара в одесском колледже.

«Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьера, непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек и еще 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело.