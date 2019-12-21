Сегодня происходит выкачивание из Украины всех ресурсов. А газотранспортную систему страны фактически ждет уничтожение. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Бондаренко рассказала, кто именно контролирует самую большую фракцию в Раде © РИА Новости, Нина Зотина

По ее мнению, в стране также происходит демонтаж социального государства, наблюдается глубочайший кризис в сфере образования и здравоохранения, когда все, что было бесплатное, становится платным, а все относительно дешевое становится очень дорогим.

Что касается открытия рынка Земли, уточнила Бондаренко, то ее хотят разрешить продавать иностранцам огромными частями, причем президент Владимир Зеленский несмотря на все обещания не желает слушать мнение общества в этом вопросе.

Но даже если запретить продавать землю иностранцам, заключила она, сегодня почти любой желающий может за короткие сроки получить украинский паспорт, а норму о двойном гражданстве проверять никто не будет.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру