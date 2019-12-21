Если восставший Донбасс вернется в состав Украины на правах особого статуса, это приведет к консолидации тех сил, которые выступают за многонациональную, цивилизованную и антибандеровскую Украину. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

«Пещера Али-Бабы или ящик Пандоры» - Затулин о том, зачем на самом деле Киеву нужен рынок земли © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, пояснил Затулин, от украинских националистов в отношении Донбасса все чаще звучат призывы «окапываться» и не вступать с ним в переговоры, потому что тогда они со своими мнениями никому не будут нужны.

Украину в следующем году будут ждать серьезные испытания, и нет никаких оснований полагать, что запланированный на весну «нормандский саммит» однозначно состоится, потому что без конкретных результатов в очередной раз встречаться не будет смысла, пояснил депутат.

На Украине же, по его прогнозу, в это время будет разворачиваться борьба за землю и за то, кого же считать предателем: Петра Порошенко, который подписал Минские соглашения, или Владимир Зеленский, который говорит, что якобы будет их выполнять.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру