«Зачем бандеровцам в Киеве такое испытание? Донбасс сегодняшним украинским политикам совершенно не нужен. Он для них смертельно опасен», — подчеркнул парламентарий.
Поэтому, пояснил Затулин, от украинских националистов в отношении Донбасса все чаще звучат призывы «окапываться» и не вступать с ним в переговоры, потому что тогда они со своими мнениями никому не будут нужны.
Украину в следующем году будут ждать серьезные испытания, и нет никаких оснований полагать, что запланированный на весну «нормандский саммит» однозначно состоится, потому что без конкретных результатов в очередной раз встречаться не будет смысла, пояснил депутат.
На Украине же, по его прогнозу, в это время будет разворачиваться борьба за землю и за то, кого же считать предателем: Петра Порошенко, который подписал Минские соглашения, или Владимир Зеленский, который говорит, что якобы будет их выполнять.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру