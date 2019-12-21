Открытие рынка сельскохозяйственных земель на Украине нужно не только для того, чтобы кто-то обогатился. Власти страны всерьез рассчитывают на обеспечить резкий подъем национальной экономики. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Зеленский все еще пытается обдурить Россию в вопросе Донбасса – Затулин © РИА Новости, Владимир Трефилов

Президент Владимир Зеленский, продолжил Затулин, надеется таким образом выиграть мирное соревнование, но эта продажа земли является одним из наиболее острых для Украины вопросов, и может стать поводом для очередного Майдана.

«Зеленский сам выковал то оружие, которое готовы употребить его противники, которые проиграли на президентских и парламентских выборах. Мы видим Билецкого, который теперь является защитником прав угнетенного народа», — указал депутат.

После того, как будет дискредитирована эта власть Зеленского, добавил политик, ему на смену придут «более крутые ребята», что приведет к окончательному развалу Украины.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру