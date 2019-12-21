«Чтобы произошло экономическое оживление. Открылась пещера Али-Бабы или ящик Пандоры, и полился бы золотой дождь в виде кредитов со стороны международных организаций и частных инвесторов», — пояснил парламентарий.
Президент Владимир Зеленский, продолжил Затулин, надеется таким образом выиграть мирное соревнование, но эта продажа земли является одним из наиболее острых для Украины вопросов, и может стать поводом для очередного Майдана.
«Зеленский сам выковал то оружие, которое готовы употребить его противники, которые проиграли на президентских и парламентских выборах. Мы видим Билецкого, который теперь является защитником прав угнетенного народа», — указал депутат.
После того, как будет дискредитирована эта власть Зеленского, добавил политик, ему на смену придут «более крутые ребята», что приведет к окончательному развалу Украины.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру