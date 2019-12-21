Лидеры всех парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала «Украина» 20 декабря

Лукаш рассказала, чем чреват отказ депутатов продлить мораторий на продажу земли © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк Олег Тягнибок возмутился, что следующие заседания аграрного комитета были назначены на праздники: 26, 27, 28 декабря и 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января.

Разумков подчеркнул, что в порядке принятия документа были достигнуты договоренности со всеми политическими силами, было дано распоряжение комитету и на заседании будут представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки.

К настоящему моменту комитет рассмотрел не более 200 правок к проекту земельного закона. По словам спикера, согласно предварительной позиции, объем для продажи земли в одни руки может составить 10 тысяч га, однако есть предложение и о меньшем объеме.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине с 2002 года. В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли.

Правительство подало в Раду проект закона №2178, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и депутатская группа «За будущее».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли на Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.