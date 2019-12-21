«Первое и главное — лоббизм компаний, которые зарабатывают на изготовлении документов, особенно ускоренном. Сейчас же это очень просто. Хочешь быстро — заплати — и получишь буквально в считанные дни или даже часы», — пояснил эксперт.
В качестве второй причины политолог назвал желание каждого представителя украинских властей власти отличиться тем, что он тоже враг России. А то, что сотни людей ездят из страны в страну, чтобы зарабатывать на жизнь, и что непременно повлияет на рейтинги, это вторично, добавил политолог.
Ранее жителям Украины запретили въезд в Россию по внутреннему паспорту. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эта мера будет работать только в одном направлении. Для всех, кто едет обратно, загранпаспорт не потребуется. Закон начнет действовать в марте 2020 года.