Главной причиной запрета Украиной въезда в РФ своих граждан по внутреннему паспорту является лоббизм компаний, которые зарабатывают на изготовлении документов. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире радиостанции «Комсомольская правда»

Погребинский объяснил, почему на самом деле власть Зеленского атакует Медведчука © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк пояснил эксперт.

В качестве второй причины политолог назвал желание каждого представителя украинских властей власти отличиться тем, что он тоже враг России. А то, что сотни людей ездят из страны в страну, чтобы зарабатывать на жизнь, и что непременно повлияет на рейтинги, это вторично, добавил политолог.

Ранее жителям Украины запретили въезд в Россию по внутреннему паспорту. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эта мера будет работать только в одном направлении. Для всех, кто едет обратно, загранпаспорт не потребуется. Закон начнет действовать в марте 2020 года.