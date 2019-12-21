В документ, накануне одобренный Сенатом, включены санкции против компаний, занимающихся строительством газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», а также выделение на сдерживание России $734 млн.
Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, признание Крыма. Предусмотрена помощь Украине в суме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.
В бюджет вошло положение о создании нового рода войск — космических войск. Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.
По мнению немецкого эксперта Александра Рара, после введения Вашингтоном санкции против германских компаний за участие в строительстве газопровода последует негативная реакция Берлина, но в немецком истеблишменте все-таки не хотят полного разрыва с Америкой.