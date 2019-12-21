Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд. Церемонию подписания транслировал телеканал Fox News 21 декабря

«США по-ковбойски решает свои проблемы за счет Европы. Для них мы просто рынок сбыта» — Рар © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, признание Крыма. Предусмотрена помощь Украине в суме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

В бюджет вошло положение о создании нового рода войск — космических войск. Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.

По мнению немецкого эксперта Александра Рара, после введения Вашингтоном санкции против германских компаний за участие в строительстве газопровода последует негативная реакция Берлина, но в немецком истеблишменте все-таки не хотят полного разрыва с Америкой.