Россия должна сделать шаг навстречу Украине в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сказал политолог Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру 20 декабря

Путин встретился с Медведчуком и обсудил транзит российского газа через Украину © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Дело в том, что газ — это то, что действительно волнует все стороны переговоров. Что же касается прочих договоренностей, тут еще надо поработать. В данной ситуации Украина пошла навстречу России, потому что Россия была больше заинтересована в транзите газа, чем Украина. Теперь, я думаю, следующий шаг должна сделать Россия — в Москве должны оценить жест Украины, показывающий готовность к компромиссу», — сказал Бондаренко.