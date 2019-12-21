Ранее стало известно, что Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Однако это не означает, что теперь сдвинутся с мертвой точки переговоры по Донбассу, считает Бондаренко.
«Дело в том, что газ — это то, что действительно волнует все стороны переговоров. Что же касается прочих договоренностей, тут еще надо поработать. В данной ситуации Украина пошла навстречу России, потому что Россия была больше заинтересована в транзите газа, чем Украина. Теперь, я думаю, следующий шаг должна сделать Россия — в Москве должны оценить жест Украины, показывающий готовность к компромиссу», — сказал Бондаренко.