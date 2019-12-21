«Аваков таким образом хотел показать, что протестуют какие-то маргинальные радикалы, вовсе не аграрии. Но на первый взгляд, честно говоря, не получилась эта затея. Действительно, президент сделал заявление о том, что на этих протестах раздаются не голоса аграриев. Но никакого толка в этом нет, потому что токсичность идеи открытия рынка земли очень высока и никакие драки не способны дискредитировать эти митинги», — отметил эксперт.
По мнению политолога, протесты у Рады — это борьба за электорат, который может «отвалиться» от Зеленского после принятия закона о рынке земли. В первую очередь, люди встанут на сторону организатора протестов, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.