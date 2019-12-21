Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срежиссировал акции протеста у Верховной Рады, чтобы доказать президенту Владимиру Зеленскому свою полезность и дискредитировать противников земельной реформы, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 20 декабря

«Аваков таким образом хотел показать, что протестуют какие-то маргинальные радикалы, вовсе не аграрии. Но на первый взгляд, честно говоря, не получилась эта затея. Действительно, президент сделал заявление о том, что на этих протестах раздаются не голоса аграриев. Но никакого толка в этом нет, потому что токсичность идеи открытия рынка земли очень высока и никакие драки не способны дискредитировать эти митинги», — отметил эксперт.