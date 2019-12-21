Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе Донбасса все еще не исчерпал надежд в ходе переговоров в "нормандском формате" и с США вынудить Россию пойти на уступки в части беспрекословного выполнения Минских соглашений. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Затулин объяснил, в чем именно Зеленский превзошел своих предшественников © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы видим, что попытки примитивно надурить, обмануть, схитрить, они не прекращаются. История с публикацией коммюнике об этом свидетельствует. Нет никаких оснований думать, что украинская власть на высоте того запроса, которое от нее требует общество», — подчеркнул Затулин.

Исходя из этого, добавил депутат, Украина в нынешнем своем виде существовать не может, и ее надо менять.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.