Проведение «нормандской встречи» в Париже, продолжил парламентарий, должны были научить Зеленского, как нужно решать международные вопросы, однако все получилось совсем наоборот.
«Мы видим, что попытки примитивно надурить, обмануть, схитрить, они не прекращаются. История с публикацией коммюнике об этом свидетельствует. Нет никаких оснований думать, что украинская власть на высоте того запроса, которое от нее требует общество», — подчеркнул Затулин.
Исходя из этого, добавил депутат, Украина в нынешнем своем виде существовать не может, и ее надо менять.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.