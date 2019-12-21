Трамп, продолжил эксперт, не понимает смысла существования западной цивилизации и не понимает идею поддержки демократии по всему миру, предпочитая вести себя как бизнесмен от политики.
«Он хочет обмениваться чем-то и будет готов со всеми о чем угодно договориться. Это действительно проблема. Тогда я действительно боюсь за будущее Запада как единого целого», — констатировал Умланд.
Пока что, добавил политолог, НАТО и G7 на институциональном уровне держится наплаву за счет поддержки Украины в ее противостоянии с Россией и ряд других незыблемых идей, но еще одного президентства Трампа они могут не выдержать.