Если президент США Дональд Трамп сумеет сохранить свой пост на выборах в 2020 году, НАТО и «Большая семерка» не выдержат еще одного его срока. Об этом рассказал немецкий политолог Андреас Умланд в недавнем интервью Ukrlife.TV

Трамп объяснил, почему демократы затягивают передачу дела по импичменту в Сенат © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Он хочет обмениваться чем-то и будет готов со всеми о чем угодно договориться. Это действительно проблема. Тогда я действительно боюсь за будущее Запада как единого целого», — констатировал Умланд.

Пока что, добавил политолог, НАТО и G7 на институциональном уровне держится наплаву за счет поддержки Украины в ее противостоянии с Россией и ряд других незыблемых идей, но еще одного президентства Трампа они могут не выдержать.