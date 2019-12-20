При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.
Газовые переговоры Украины, России и Евросюза продолжились в Минске в трехстороннем формате в пятницу. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.
На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны также согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть еще согласован на высшем уровне.
По мнению эксперта в сфере энергетики Дмитрия Марунича, в дальнейшем полностью отказываться от услуг украинской газотранспортной системы не будет, но объемы транзита будут снижаться.