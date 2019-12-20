Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции от 19 декабря. Об этом 20 декабря говорится в сообщении на сайте организации

«Путин непреклонен. Киеву придется с ним соглашаться». Западные СМИ об украинской части пресс-конференции президента России © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Участники групп смотрели прямую трансляцию и фиксировали свою реакцию по мультимедийному оборудованию на действия и высказывания участников мероприятия. После просмотра прямого эфира респонденты отвечали на вопросы формализованной анкеты.

В число лидирующих тем, в отношении которых зафиксирован больший уровень реакций, встали вопросы о ситуации в здравоохранении, о демографической ситуации, о работе правоохранительных органов (в том числе дело журналиста Ивана Голунова).

К тому же зрителей заинтересовала тема о несправедливости решения WADA, о борьба с алкоголизмом, о ситуации на Украине, а также о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии.

Всего было восемь фокус-групповых дискуссий. Фокус-группы проходили в административных центрах и средних городах субъектов РФ. В исследовании приняли участие 120 респондентов — граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Отмечается, что данные, полученные по результатам фокус-групповых дискуссий, являются справочными и не представляют мнение всего населения России.