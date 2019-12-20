«Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели. А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов», — говорят социологи.
Участники групп смотрели прямую трансляцию и фиксировали свою реакцию по мультимедийному оборудованию на действия и высказывания участников мероприятия. После просмотра прямого эфира респонденты отвечали на вопросы формализованной анкеты.
В число лидирующих тем, в отношении которых зафиксирован больший уровень реакций, встали вопросы о ситуации в здравоохранении, о демографической ситуации, о работе правоохранительных органов (в том числе дело журналиста Ивана Голунова).
К тому же зрителей заинтересовала тема о несправедливости решения WADA, о борьба с алкоголизмом, о ситуации на Украине, а также о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии.
Всего было восемь фокус-групповых дискуссий. Фокус-группы проходили в административных центрах и средних городах субъектов РФ. В исследовании приняли участие 120 респондентов — граждан РФ в возрасте от 18 лет.
Отмечается, что данные, полученные по результатам фокус-групповых дискуссий, являются справочными и не представляют мнение всего населения России.