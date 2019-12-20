Министерство внутренних дел Украины и собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией (так называемые «евробляхеры) достигли компромисса в вопросах растаможки машин. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба министерства

Пылающие «евробляхи». Владельцы машин с европейскими номерами стали жечь свои авто — видео © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, главы общественной организации «Авто Евро Сила» Олега Ярошевича и представителей полиции.

В частности, автомобилисты требовали рассмотреть два законопроекта. Первый — о внесении изменений в налоговый кодекс, чтобы упростить условия ввоза на Украину транспортных средств и привести условия налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС.

Второй — проект закона о внесении изменений в таможенный кодекс о временной приостановке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств.

Кабмин пообещал рассмотреть эти законопроекты на первом заседании в новом году — 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца будет урегулирован в Верховной раде.

«Благодаря принятию этих двух законов владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов полиция штрафовать не будет», — говорится в сообщении.

Ранее собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией проводили акции с требованием принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.