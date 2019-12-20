«Не Коболев». Марунич рассказал, кто виновен в конфликте «Нафтогаза» и «Газпрома»
«Не Коболев». Марунич рассказал, кто виновен в конфликте «Нафтогаза» и «Газпрома»
© РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк
«Никакой контракт из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы», — сказал он.

По его словам, украинская сторона предложила российской несколько вариантов контрактов на случай, если стороны не успеют подписать стандартный вариант, чтобы не прерывать транзит газа по территории Украины и не создавать кризис.

Ранее девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду «газовых вопросов»  завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось.

В пятницу переговоры по этому же вопросу проходят в Минске. От российской стороны в них участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.

 