Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что Украина готова подписать с РФ новый контракт на транзит газа без предварительного урегулирования вопроса компенсации «Газпромом» 3 млрд долларов, присуждённых Стокгольмским арбитражем. Он заявил об этом 20 декабря в эфире радиостанции «Новое время»

«Не Коболев». Марунич рассказал, кто виновен в конфликте «Нафтогаза» и «Газпрома» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

По его словам, украинская сторона предложила российской несколько вариантов контрактов на случай, если стороны не успеют подписать стандартный вариант, чтобы не прерывать транзит газа по территории Украины и не создавать кризис.

Ранее девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду «газовых вопросов» завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось.

В пятницу переговоры по этому же вопросу проходят в Минске. От российской стороны в них участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.