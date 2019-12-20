«Никакой контракт из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы», — сказал он.
По его словам, украинская сторона предложила российской несколько вариантов контрактов на случай, если стороны не успеют подписать стандартный вариант, чтобы не прерывать транзит газа по территории Украины и не создавать кризис.
Ранее девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду «газовых вопросов» завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось.
В пятницу переговоры по этому же вопросу проходят в Минске. От российской стороны в них участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.