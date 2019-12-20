Европейская комиссия 19 декабря объявила о выделении дополнительных 8 миллионов евро для пострадавших украинцев, которые живут на подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом 20 декабря сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

МИД Украины разразился нотой протеста после прибытия гумконвоя МЧС России в Донбасс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Финансирование также поможет отремонтировать медицинские учреждения и школы, поврежденные во время военных действий, облегчит доступ к медицинским услугам, медицинскому оборудованию и лекарствам.

С учетом этих средств гуманитарная помощь ЕС Украине в 2019 году выросла до 23 млн евро. Гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста.