«С помощью 8 млн евро ЕС будет поддерживать пострадавших от конфликта гражданских лиц, прежде всего тех, кто живет вдоль линии соприкосновения, обогревом в случае суровой зимы, а также доступом к воде», — говорится в сообщении.
Финансирование также поможет отремонтировать медицинские учреждения и школы, поврежденные во время военных действий, облегчит доступ к медицинским услугам, медицинскому оборудованию и лекарствам.
С учетом этих средств гуманитарная помощь ЕС Украине в 2019 году выросла до 23 млн евро. Гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста.