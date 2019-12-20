Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием, чтобы следственные действия в СМИ проводились без препятствования их профессиональной деятельности. Об этом 20 декабря сообщил член парламентского комитета по свободе слова Татьяна Циба в Facebook

По ее словам, члены комитета единогласно поддержали обращение в ГБР. Причиной этому стали обыски в здании одесского телеканала «Думская». Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на одесском телеканале © пресс-служба НАБУ

«Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром через обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) была прекращена трансляция одесской "Думская TV". Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности», — написала Циба.

Также она отметила, что было принято решение пригласить на следующее заседание комитета, которое состоится 15 января, представителей НАБУ и телеканала «Думская».