«Проект закона №2612 вводит уголовную ответственность и адекватное противодействие сепаратным переговорам с представителями государства-агрессора, а также дополнительные механизмы уменьшения информационного воздействия государства-агрессора на граждан Украины», — говорится в сообщении.
В частности, законопроект расширяет понятие «государственная измена» и устанавливает ответственность за вступление без надлежащего полномочия органов госвласти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике страны с должностными лицами иностранного государства, признанного Радой агрессором.
Наказание за сепаратные переговоры — лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.
Для медиа, которые распространяют информацию, «оправдывающую преступление агрессии против Украины или оккупации территорий Украины», предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.
Авторами законопроекта являются председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук и первый замглавы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.