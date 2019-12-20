Фракция «Голос» в Верховной Раде зарегистрировала законопроект «о запрете сепаратных переговоров с агрессором». Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook 20 декабря

«Голос» выступил против разведения сил в Донбассе © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк

В частности, законопроект расширяет понятие «государственная измена» и устанавливает ответственность за вступление без надлежащего полномочия органов госвласти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике страны с должностными лицами иностранного государства, признанного Радой агрессором.

Наказание за сепаратные переговоры — лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Для медиа, которые распространяют информацию, «оправдывающую преступление агрессии против Украины или оккупации территорий Украины», предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

Авторами законопроекта являются председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук и первый замглавы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.