Главы государств признали, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты, однако отметили и наличие «больших успехов в союзном строительстве».
Лукашенко же особо подчеркнул, что, даже если Белоруссия не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.
«Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства — не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Президент Белоруссии уточнил, что цена на российский газ для его страны в 2020 г. останется на уровне 2019 года, несмотря на разговоры о ее возможном снижении до уровня российского.
Ранее Путин при этом заявлял, что теоретически для такого снижения цен необходимо новое законодательство в рамках Союзного государства.
Позднее по итогам встречи белорусский лидер добавил, что у них с Путиным осталась «пара проблем» для разрешения, и не исключил еще одну встречу до конца текущего или в начале следующего года.