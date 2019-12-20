Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достижением то, что «Беларусь не разбежалась с Россией». Он заявил об этом 20 декабря на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Суздальцев рассказал, что будет с Лукашенко, если он не получит денег от России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Лукашенко же особо подчеркнул, что, даже если Белоруссия не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.

«Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства — не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии уточнил, что цена на российский газ для его страны в 2020 г. останется на уровне 2019 года, несмотря на разговоры о ее возможном снижении до уровня российского.

Ранее Путин при этом заявлял, что теоретически для такого снижения цен необходимо новое законодательство в рамках Союзного государства.

Позднее по итогам встречи белорусский лидер добавил, что у них с Путиным осталась «пара проблем» для разрешения, и не исключил еще одну встречу до конца текущего или в начале следующего года.