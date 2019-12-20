Отмечается, что на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве
Соответствующее решение поддержали 78 депутатов. «В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических средств на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины», — говорится в сообщении.