Киевский городской совет утвердил порядок проведения массовых мероприятий в Киеве, согласно которому запрещается запускать салют до окончания Операции объединенных сил в Донбассе. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Киевсовета

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