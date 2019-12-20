Киевский городской совет утвердил порядок проведения массовых мероприятий в Киеве, согласно которым запрещается пиротехника и мероприятия на Аллее героев Небесной сотни. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Киевсовета

Сделать новогодние хлопушки и умереть. Криворожский пиротехник подорвался на фейерверках © Facebook, Поліція Києва

Если для организации мероприятия нужно перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

«Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и Трехсвятительской улице в пределах Стены памяти погибших Героев. Организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся», — говорится в сообщении.