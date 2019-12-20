Заявка должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания).
Если для организации мероприятия нужно перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.
«Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и Трехсвятительской улице в пределах Стены памяти погибших Героев. Организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся», — говорится в сообщении.