СБУ заявляет, что Дубровкина завербовало Министерство госбезопасности ЛНР для сбора информации и диверсий.
Якобы «диверсант» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с зоной Операции объединенных сил.
Сотрудники СБУ утверждают, что предотвратили диверсию и задержали Дубровкина с поличным.
Судили «агента» МГБ ЛНР за создание террористической группы и дезертирство.
Ранее СБУ сообщила, что разоблачила агитатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов Украины и созданию Одесской Народной Республики.