СБУ заявляет, что Дубровкина завербовало Министерство госбезопасности ЛНР для сбора информации и диверсий.

Якобы «диверсант» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с зоной Операции объединенных сил.

СБУ задержала одессита, якобы призывавшего к созданию Одесской Народной Республики
СБУ задержала одессита, якобы призывавшего к созданию Одесской Народной Республики
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Сотрудники СБУ утверждают, что предотвратили диверсию и задержали Дубровкина с поличным.

Судили «агента» МГБ ЛНР за создание террористической группы и дезертирство.

Ранее СБУ сообщила, что разоблачила агитатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов Украины и созданию Одесской Народной Республики.