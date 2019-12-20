Купянский межрайонный суд приговорил бывшего сотрудника СБУ Егора Дубровкина к 10 годам лишения свободы якобы за подготовку теракта. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СБУ

СБУ заявляет, что Дубровкина завербовало Министерство госбезопасности ЛНР для сбора информации и диверсий.

Якобы «диверсант» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с зоной Операции объединенных сил.

СБУ задержала одессита, якобы призывавшего к созданию Одесской Народной Республики © СБУ

Судили «агента» МГБ ЛНР за создание террористической группы и дезертирство.

Ранее СБУ сообщила, что разоблачила агитатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов Украины и созданию Одесской Народной Республики.