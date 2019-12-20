В Запорожской области с утра 20 декабря противники рынка земли блокируют трассу Харьков - Симферополь и заявляют о готовности идти на Киев, сообщает телеканал «112 Украина»

«Наши волонтеры ходят с листовками, поясняют пассажирам автобусов и маршрутных такси, почему движение остановлено. Раздают взрослым информационные материалы, а детям — конфеты. Также стараемся максимально пропускать транспорт с обычными пассажирами. Делаем на 5-10 минут перерывы, чтобы они могли проехать», — рассказал глава общественной организации «Аграрный союз Запорожской области» Анатолий Тиховод.

Парламент Украины обсуждает рынок земли. Мнения экспертов © iportal.rada.gov.ua

Тиховод подчеркнул, что если украинские аграрии не будут услышаны властями, то они намереваются «парализовать движение в Киеве, где живут все украинские толстосумы и богатеи».

Ранее сообщалось, что протестующие фермеры перекрыли международные трассы в Черниговской и Одесской областях.