«Наши волонтеры ходят с листовками, поясняют пассажирам автобусов и маршрутных такси, почему движение остановлено. Раздают взрослым информационные материалы, а детям — конфеты. Также стараемся максимально пропускать транспорт с обычными пассажирами. Делаем на 5-10 минут перерывы, чтобы они могли проехать», — рассказал глава общественной организации «Аграрный союз Запорожской области» Анатолий Тиховод.
По его словам, протестующие возмущены тем, что аграрные ассоциации, выражающие мнение фермеров, людей, которые работают на украинской земле, не допускают местное самоуправление к общественным обсуждениям скандального законопроекта.
Тиховод подчеркнул, что если украинские аграрии не будут услышаны властями, то они намереваются «парализовать движение в Киеве, где живут все украинские толстосумы и богатеи».
Ранее сообщалось, что протестующие фермеры перекрыли международные трассы в Черниговской и Одесской областях.