Отмечается, что в эфире телеканала 19 декабря была зафиксирована трансляция пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира. Одновременно канал показывал акцию протеста в Киеве на Крещатике.
Нацсовет пришел к выводу, что транслировались высказывания, основной темой которых является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности.
«Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации. Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией… назначена внеплановая выездная проверка», — говорится в сообщении.