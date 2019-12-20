Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания Украины проведет проверку на телеканала «Наш» из-за трансляции пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Об этом 20 декабря говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета

Темы Донбасса и Украины на пресс-конференции Путина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк трансляция пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира. Одновременно канал показывал акцию протеста в Киеве на Крещатике.

Нацсовет пришел к выводу, что транслировались высказывания, основной темой которых является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности.

«Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации. Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией… назначена внеплановая выездная проверка», — говорится в сообщении.