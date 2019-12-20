20 декабря не стоит ожидать подписания договора о транзите газа через Украину, сообщил журналист информагентства «Украинские новости» Юрий Дощатов странице в Facebook со ссылкой на собственный источник

Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Оржель заявил, что Россия и Украина близки к подписанию финальных договоров по транзиту газа.

«По моим данным, контракта о транзите газа сегодня не будет еще, но будут некоторые решения правительства, которые позволят выйти на его подписание через неделю. После этого ближе к вечеру в Минске, возможно, будет подписан документ по разрешению спорных вопросов, касающихся арбитражных решений и других судебных вопросов по газу между Украиной и РФ», — пишет он.

Как известно, трехсторонние переговоры Украины, России и Еврокомиссии по транзиту газа запланированы на 20 декабря.