Запрет Киева для украинских граждан въезжать в РФ по внутреннему паспорту, без загранпаспортов, только подтверждает намерения властей страны разрывать все связи с Россией. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Безпалько рассказал, когда и на чьих условиях Москва и Киев договорятся о транзите © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В свое время, напомнил политолог, Петр Порошенко запретил прямое авиасообщение с Россией, а бывший глава института Национальной памяти Владимир Вятрович вообще предлагал ввести уголовную ответственность за поездки к РФ к родственникам или по работе.

Этот запрет, прогнозирует Безпалько, хотя бы частично перенаправит миграционные потоки из России в Европу.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру