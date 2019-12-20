«Обычно эта практика устанавливается как раз другими государствами по отношению тех же граждан Украины. Здесь получается наоборот. То есть Украина дискриминирует собственных граждан, затрудняя им въезд на территорию РФ», — пояснил эксперт.
В свое время, напомнил политолог, Петр Порошенко запретил прямое авиасообщение с Россией, а бывший глава института Национальной памяти Владимир Вятрович вообще предлагал ввести уголовную ответственность за поездки к РФ к родственникам или по работе.
Этот запрет, прогнозирует Безпалько, хотя бы частично перенаправит миграционные потоки из России в Европу.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру