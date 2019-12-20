Депутат от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец заявил, что во время потасовки на заседании аграрного комитета Верховной Рады его коллега от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива угрожал его порезать и съесть. Он рассказал об этом «Радио Свобода» 19 декабря

Кива сравнил обещания Зеленского о референдуме с поступком «бабы» © Facebook/Илья Кива

По словам Мотовиловца, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко якобы дала команду нардепам от «Оппозиционной платформы — За жизнь» блокировать работу, а он пытался оградить главу комитета, после чего началась толкотня.

«[Депутат от ОПЗЖ Наталья] Королевская начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину, и начал он (Кива — ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить [депутата от ОПЗЖ Нестора] Шуфрича», — рассказал «слуга народа».

Кива же свое поведение объяснил тем, что «защищал украинский народ от вурдалаков», которые хотели среди ночи продать «единственное, что у народа есть, — землю».