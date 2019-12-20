Служба безопасности Украины (СБУ) открыла криминальное производство в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом на своей странице в Facebook 20 декабря сообщил нардеп Алексей Гоначаренко

«Пришел ответ из СБУ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот, уже открыто криминальное производство и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям. Это ст. 110 КК Украины — посягательство на территориальную целостность Украины — и ст. 110-2 КК Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», — написал Гончаренко.

Жириновский на примере Зозули объяснил, что ждет всех украинских президентов © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Иваном Бакановым.

Ранее Жириновский на свой странице в Facebook заявил, что если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, России придётся войти в Киев и покончить там с анархией.