«Я разговаривал с сотрудниками аппарата Конгресса, Белого дома. Они готовили огромные докладные записки, разбирались в мелочах. Обычно это не делается. То, что сегодня знает американская элита об Украине, превышает их обычный объем знаний, и это их раздражает», — указал эксперт.
По его мнению, США считают себя слишком крупными и влиятельными, чтобы разговаривать с какой-либо из стран на равных. Чтобы этого добиться, пояснил Злобин, страны должны заставить их разговаривать с ними на равных.
С этой задачей, добавил Злобин, пока что отчасти пытается справиться Китай, но не слишком удачно, но с Россией и Украиной такой равноправный диалог пока невозможен.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру