США сегодня знают об Украине больше, чем они хотели бы и когда-либо надеялись знать. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

По его мнению, США считают себя слишком крупными и влиятельными, чтобы разговаривать с какой-либо из стран на равных. Чтобы этого добиться, пояснил Злобин, страны должны заставить их разговаривать с ними на равных.

С этой задачей, добавил Злобин, пока что отчасти пытается справиться Китай, но не слишком удачно, но с Россией и Украиной такой равноправный диалог пока невозможен.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру