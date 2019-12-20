«Это большая проблема для этого региона. Договориться с Белым домом можно, но договориться с Конгрессом очень трудно. Это очень сложное объединение, которое представляет различных людей и различные интересы», — указал эксперт.
Президент США Дональд Трамп, по его мнению, не стал воевать с Конгрессом за этот вопрос, у потенциальных союзников Украины, которые могли ей как-то помочь, отношений с Конгрессом тоже нет.
Какими бы хорошими ни были личные отношения Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул политолог, они здесь ничем не помогут, потому что глава американского государства предпочитает не вмешиваться в эти дела.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру