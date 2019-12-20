В 2019 году США поменяли свою тактику в отношениях с Россией и странами Восточной Европы, фактически передав полномочия по решению этого вопроса от Белого дома к Конгрессу. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп, по его мнению, не стал воевать с Конгрессом за этот вопрос, у потенциальных союзников Украины, которые могли ей как-то помочь, отношений с Конгрессом тоже нет.

Какими бы хорошими ни были личные отношения Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул политолог, они здесь ничем не помогут, потому что глава американского государства предпочитает не вмешиваться в эти дела.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру