В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт
В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Это большая проблема для этого региона. Договориться с Белым домом можно, но договориться с Конгрессом очень трудно. Это очень сложное объединение, которое представляет различных людей и различные интересы», — указал эксперт.

Президент США Дональд Трамп, по его мнению, не стал воевать с Конгрессом за этот вопрос, у потенциальных союзников Украины, которые могли ей как-то помочь, отношений с Конгрессом тоже нет.

Какими бы хорошими ни были личные отношения Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул политолог, они здесь ничем не помогут, потому что глава американского государства предпочитает не вмешиваться в эти дела.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру

 