Защита волонтера Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием, и заявили о монтаже. Об этом 20 декабря сообщает «Украинская правда»

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Киян («Электрик») — и его друг Владимир Ульянов («Марат»), который также воевал в Донбассе, с которым Кузьменко обсуждала необходимость стрелять «Градами» по Киеву.

По словам Кияна, его разговоры с Кузьменко, обнародованные следствием, состоялись в начале ноября. Ульянов говорит, что его разговоры были еще в июле.

«Все те тексты, которые услышали на брифинге, это вырванные из контекста слова… Этот разговор никакого отношения не имел к делу Шеремета… Я не скрывался, никто мне подозрение не вручал, никто меня на допрос не вызывал», — заявил Киян.

По словам Ульянова, их фразы вырваны из контекста и смонтированы, чтобы выдать их как подготовку к террористическому акту.