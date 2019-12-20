Отмечается, что на суд пришли гражданский муж Кузьменко — участник боевых действий в Донбассе Петр Киян («Электрик») — и его друг Владимир Ульянов («Марат»), который также воевал в Донбассе, с которым Кузьменко обсуждала необходимость стрелять «Градами» по Киеву.
По словам Кияна, его разговоры с Кузьменко, обнародованные следствием, состоялись в начале ноября. Ульянов говорит, что его разговоры были еще в июле.
«Все те тексты, которые услышали на брифинге, это вырванные из контекста слова… Этот разговор никакого отношения не имел к делу Шеремета… Я не скрывался, никто мне подозрение не вручал, никто меня на допрос не вызывал», — заявил Киян.
По словам Ульянова, их фразы вырваны из контекста и смонтированы, чтобы выдать их как подготовку к террористическому акту.