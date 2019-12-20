«Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Люди пытались помочь армии. Мой фонд никогда не покупал оружие или военную технику. Единственное, мы приобретали оборудование для спасения человеческих жизней: машины скорой помощи, еда, одежда и прочее. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом не преступление», — заявил Зозуля.
Он также отметил, что обвинения в приверженности к фашизму впервые прозвучали в его адрес после перехода в «Райо». По словам Зозули, шестеро человек из фанатского движения этого клуба «сражаются на другом конце за деньги».
Футболист также заявил, что его лучший друг — темнокожий футболист «Бирмингем Сити» Жереми Бела, и цвет кожи приятеля, как и его национальность, Зозулю не волнуют.
Ранее фанаты «Райо Вельекано» сорвали поединок с клубом «Альбасете» выкриками в адрес Романа Зозули. Болельщики обвинили футболиста в нацизме, после чего тот ушел с поля и расплакался в раздевалке. После перерыва команда отказалась выходить на поле.