Украинский футболист, форвард испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля отверг обвинения в нацизме со стороны фанатов команды «Райо Вальекано»: по его словам, он просто считает себя «патриотом», передает 112.ua в пятницу, 20 декабря

«Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Люди пытались помочь армии. Мой фонд никогда не покупал оружие или военную технику. Единственное, мы приобретали оборудование для спасения человеческих жизней: машины скорой помощи, еда, одежда и прочее. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом не преступление», — заявил Зозуля.

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Футболист также заявил, что его лучший друг — темнокожий футболист «Бирмингем Сити» Жереми Бела, и цвет кожи приятеля, как и его национальность, Зозулю не волнуют.

Ранее фанаты «Райо Вельекано» сорвали поединок с клубом «Альбасете» выкриками в адрес Романа Зозули. Болельщики обвинили футболиста в нацизме, после чего тот ушел с поля и расплакался в раздевалке. После перерыва команда отказалась выходить на поле.