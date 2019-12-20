«В частности, я говорю о контроле над границей. Если этот пункт будет переписан, он нарушит логику самого документа. О границе можно говорить, только когда будут соблюдены гарантии прав и свобод жителей Донбасса», — подчеркнула она.
По ее мнению, «домашнее задание» Украины на следующие четыре месяца до следующего «нормандского саммита» состоит в том, чтобы предоставить подобные гарантии Донбассу и партнерам по переговорам.
Ревякина также напомнила, что, в соответствии с докладом ООН о ситуации с правами человека на Украине, за 2019 год среди гражданского населения в Донбассе появилось 162 жертвы, из которых 26 погибших и 136 раненых, что стало наименьшим числом за все годы конфликта.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.