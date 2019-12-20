Президент Украины Владимир Зеленский будет и дальше убеждать участников переговорного процесса по Донбассу переписать некоторые пункты Минских соглашений. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты ДНР и поэтесса Анна Ревякина 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит» — видео © Скриншот из видео Украина.ру

По ее мнению, «домашнее задание» Украины на следующие четыре месяца до следующего «нормандского саммита» состоит в том, чтобы предоставить подобные гарантии Донбассу и партнерам по переговорам.

Ревякина также напомнила, что, в соответствии с докладом ООН о ситуации с правами человека на Украине, за 2019 год среди гражданского населения в Донбассе появилось 162 жертвы, из которых 26 погибших и 136 раненых, что стало наименьшим числом за все годы конфликта.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.