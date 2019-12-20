В результате столкновений на улице Крещатик в Киеве пострадали четыре правоохранителя и были задержаны восемь человек. Об этом пресс-служба Нацполиции Киева сообщила в Facebook 20 декабря

Украинская семья атаковала полицейских слезоточивым газом, а их машину — дубинкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух», — говорится в сообщении.

В итоге восемь человек были задержаны, а четверым сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.