Отмечается, что во время несения службы в центре украинской столицы к сотрудникам полиции подошли агрессивно настроенные мужчины, которые начали нецензурно выражаться, на фоне чего и возник конфликт.
«В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух», — говорится в сообщении.
В итоге восемь человек были задержаны, а четверым сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.