До назначения на должность СМИ окрестили Бондаренко «котом в мешке», поскольку информации о его жизни было известно мало.
На шоу Бондаренко рассказал о несчастной любви на расстоянии, которая закончилась расставанием из-за признания возлюбленной о том, что через месяц она выходит замуж. Ведущие передачи сделали вывод, что, встречаясь продолжительное время с Бондаренко, его возлюбленная давно была в отношениях и готовилась заключить брак.
В итоге, будущий губернатор, которому на тот момент было 26 лет, на передаче составил пару с девушку Анастасией.
Отмечается, что сейчас Бондаренко женат на гражданке Российской Федерации Регине Бондаренко (Валлиулиной в девичестве).