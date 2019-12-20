Нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в 2012 году стал участником российского телешоу «Давай поженимся». Соответствующий выпуск программы активно набирает популярность в украинском сегменте интернета

Бизнес в Харькове, квартира в Киеве, жена из РФ: Днепропетровская область получит нового губернатора © commons.wikimedia.org, tov-tob.livejournal.com

На шоу Бондаренко рассказал о несчастной любви на расстоянии, которая закончилась расставанием из-за признания возлюбленной о том, что через месяц она выходит замуж. Ведущие передачи сделали вывод, что, встречаясь продолжительное время с Бондаренко, его возлюбленная давно была в отношениях и готовилась заключить брак.

В итоге, будущий губернатор, которому на тот момент было 26 лет, на передаче составил пару с девушку Анастасией.

Отмечается, что сейчас Бондаренко женат на гражданке Российской Федерации Регине Бондаренко (Валлиулиной в девичестве).