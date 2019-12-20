Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие просьбы поступают к нему чаще всего. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

Загадывайте желание. Где живет настоящий российский Дед Мороз © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк сказал он.

Он вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, один ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки — «столько яблок, сколько не жалко».

Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.

Всероссийский Дед Мороз в субботу, 21 декабря, зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников в стране.