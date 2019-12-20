«Не все просят технику — просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек… Самая оригинальная [просьба] — это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», — сказал он.
Он вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, один ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки — «столько яблок, сколько не жалко».
Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.
Всероссийский Дед Мороз в субботу, 21 декабря, зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников в стране.