По его словам, нынешние власти Украины декларируют невмешательство в религиозную жизнь своей страны, поэтому есть надежда на то, что на Украину вернется религиозный мир.
Нападения на общины УПЦ МП организовали праворадикалы при поддержке местных властей.
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко, Константинопольский патриархат и раскольнические структуры провели в Киеве так называемый объединительный собор, который объявил о создании неканонической «Православной церкви Украины».
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).