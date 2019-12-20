Захваченные храмы вернут общинам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на правовых основаниях, а дискриминационные законы будут отменены. Об этом 20 декабря заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы

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Нападения на общины УПЦ МП организовали праворадикалы при поддержке местных властей.

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко, Константинопольский патриархат и раскольнические структуры провели в Киеве так называемый объединительный собор, который объявил о создании неканонической «Православной церкви Украины».

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).